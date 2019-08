Napoli, che errore per Elmas: sbagliato il nome sulla maglia

È stata la sua prima vera volta in maglia azzurra - verde per l’occasione del Velodrome - e sembra averla saputa sfruttare al meglio. Eljif Elmas ha convinto tutti alla prima da centrale di centrocampo lanciato da Ancelotti titolare dopo la febbre che ha tenuto fuori Piotr Zielinski. Il macedone ha strappato applausi, ma si ricorderà di questa serata francese anche per un altro simpatico episodio.



È arrivato al Napoli da due settimane e forse qualcuno nello spogliatoio deve ancora apprenderne il cognome alla perfezione. Soprattutto i magazzinieri che, per l’occasione, hanno sbagliato il nome da stampare alle spalle della maglia numero 12 che Eljif ha scelto. «Elmas» con una vistosa correzione sulla «a» fa sorridere tutti allo stadio e a casa, ma alla fine la sostanza non cambia: l’ex Fenerbahce strappa applausi e consensi, buona la prima.





© RIPRODUZIONE RISERVATA