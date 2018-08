Il Napoli suona la carica sui social: i tweet di Ancelotti e degli azzurri

Ancora poche ore, poi il campionato italiano sarà ufficialmente aperto. Dopo i campioni in carica della Juventus, che se la vedranno a Verona contro il Chievo con tanto di nuovo super acquisto Cristiano Ronaldo, sarà proprio la volta del Napoli. Gli azzurri del neo allenatore Carlo Ancelotti se la vedranno contro la Lazio in un opening-night che sa già di grande calcio. «È l’inizio di una nuova stagione e noi siamo pronti a rendere i nostri tifosi orgogliosi di noi. Io, i miei calciatori ed il mio staff lavoreremo duro per questa squadra», ha scritto proprio Ancelotti dal suo account Instagram.



E sempre via social arriva la carica di tanti azzurri pronti a scendere in campo dopo una lunghissima estate. «La scorsa stagione è andata bene ! Facciamo in modo che anche questa sia fantastica. Sono onorato di vestire questa maglia per un altro anno», ha scritto Dries Mertens dai suoi account social con tanto di video celebrativo. Altro messaggio che è tanto piaciuto ai tifosi è quello di Kalidou Koulibaly. «Sono pronto ad iniziare la mia quinta stagione in Azzurro», ha scritto il difensore più richiesto del mercato italiano. «Pronti per domani!» il messaggio pieno di energia di Nikola Maksimovic. Primo messaggio napoletano, invece, per David Ospina. Il portiere colombiano, che è già a Roma con il gruppo azzurro, si è fatto notare sui social dopo l’ufficialità del suo passaggio al Napoli. «Sono molto felice di far parte di questa grande squadra».





