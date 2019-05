Napoli, Esposito a Castel Volturno: Genny da Gomorra al ritiro azzurro

I canti, i balletti, le risate della cena di fine anno, poi il ritorno al lavoro. La stagione del Napoli non è ancora finita, mancano Inter e Bologna sulla tabella di marcia per gli azzurri che stamattina si sono ritrovati a Castel Volturno per la sessione di allenamento quotidiana.



Visita speciale, però, ad attenderli. Sui campi di allenamento anche un tifoso particolare, l’attore Salvatore Esposito tifosissimo del Napoli. Il «Genny» della fortunata Serie Tv Gomorra ha incontrato la squadra è mister Carlo Ancelotti, scambiando qualche battuta e scherzando con i tifosi utenti da casa.

