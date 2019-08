Napoli, l'ex atleta NFL Chad Johnson a Miami con gli azzurri

Ai tifosi italiani il suo nome dirà poco, ma per gli appassionati di football americano quello di Chad Johnson è un volto più che conosciuto. L'ex campione di NFL, ormai da diversi anni, non nasconde la sua passione calcistica ed il suo amore per il Napoli: impossibile, dunque, non approfittare del viaggio degli azzurri negli Stati Uniti per un appassionato come lui.



«Oggi incontrerò i miei nuovi compagni di squadra» aveva scherzato Johnson sui social ieri prima dell'incontro all'Hard Rock Café Stadium con Carlo Ancelotti ed il gruppo napoletano. Nella sua carriera in NFL, l'ex campione americano è passato anche da Miami dove ha giocato per un anno indossando la maglia dei Dolphins. Anche il Napoli ha voluto ringraziare Johnson che ha posato insieme con Ancelotti ed il vice presidente Edo De Laurentiis.





