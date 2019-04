Napoli, ecco i fab four di Ancelotti: quattro gol, quattro marcatori diversi

di Roberto Ventre

Milik, Mertens, Verdi, Younes: i fantastici quattro sbancano l'Olimpico. Scatenati gli attaccanti azzurri, che firmano una vittoria storica per le dimensioni in casa dei giallorossi. Impossibili da fermare. Incontenibili. In una di quelle partite da ricordare a lungo: tutti e quattro creando disagi ed apprensione continua ai difensori di Ranieri che sbandano, provano a prendergli le misure ma non li fermano. Mai. Per la seconda volta di fila (dopo il 4-2 all'Udinese) gli azzurri vanno a segno con quattro diversi uomini offensivi.



In tribuna c'era Boniek, ex giallorosso e ora presidente della federazione polacca: Zibì ha visto un Arek Milik in condizioni straordinarie e può davvero leccarsi i baffi. Un gol da attaccante vero, un gioiello: controllo di classe nello stretto e tiro imprendibile sul primo palo con Olsen che resta letteralmente imbambolato. Si tratta della rete numero 19 in stagione, il secondo sigillo raelizzato all'Olimpico dopo quello segnato alla Lazio alla prima di campionato: il polacco sta bene atleticamente ed è sempre più convinto da un punto di vista mentale, adesso più che mai riesce a fare la differenza. Comincia al meglio il rush finale di stagione in attesa dei quarti di finale di Europa League contro l'Arsenal, due sfide dove più che mai sarà necessario il suo apporto in fase realizzativa. «Abbiamo conquistato Roma. Grandi ragazzi! Felice di aiutare la squadra a vincere», ha commentato sui suoi canali social.



