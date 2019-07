Napoli, Fabián canta «Sarò con te» e anche la Uefa celebra l'azzurro

Un Europeo Under 21 vinto da protagonista, da leader di una Spagna che passava dai suoi piedi. Come accade anche a Napoli. Fabián Ruiz ora è sulla bocca di tutti, ma i tifosi azzurri sanno già da molto tempo quanto il centrocampista spagnolo può fare la differenza in mezzo al campo.



Anche il sito Uefa ha celebrato in queste ore le qualità di Fabián, che ai microfoni internazionali ha anche cantato il motivetto azzurro tanto conosciuto «Sarò con te».

