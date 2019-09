Napoli, Fabián fa festa dopo Lecce con amici e un panino nel centro città

Protagonista indiscusso della gara del Via del Mare di Lecce, con anche il gol del momentaneo 3-0, Fabián Ruiz ha festeggiato il successo del suo Napoli con una cena in città, ieri sera, nel noto locale 12 morsi. Il calciatore è stato immortalato da amici e tifosi di rientro da Lecce, anche dal profilo social ufficiale del locale: «Top player Fabián».



Insieme a lui, per festeggiare la grande partita e il poker arrivato, anche la compagna e una coppia di amici spagnoli. Ieri per lui anche gli occhi del Barcellona con Eric Abidal arrivato a Lecce anche per visionarlo più da vicino, visti gli interessi di mercato dei blaugrana.





