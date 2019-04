Napoli, Fabián guida l'armata ispanica a Londra: «Siamo pronti»

Fabián Ruiz, ma anche José Callejon e David Ospina. Tutti gli ispanici del Napoli pronti alla battaglia dell'Emirates che stasera andrà in scena per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Il centrocampista ex Betis si è fatto ritrarre sui social con il connazionale e con il portiere colombiano al termine dell'allenamento di rifinitura che ieri sera il Napoli ha svolto agli ordini di Carlo Ancelotti.



Sarà nel cuore della manovra Fabián, tra i cardini di una squadra che vuole dimostrare tutta la sua qualità a Londra in un match che sembra finale anticipata. «Siamo pronti» il suo grido di battaglia, accanto a lui la corsa e l'esperienza di Callejon mentre per Ospina sarà ancora panchina: dopo l'infortunio alla testa contro l'Udinese, il portiere che conosce bene Emirates si accomoderà in panchina per lasciare spazio al titolare Meret.





