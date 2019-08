Napoli, Fabián ha trovato l'amore I primi scatti con la sua Lulù

È stata una lunga stagione per Fabián ruiz: prima il passaggio al Napoli e la ribalta internazionale, poi la vittoria dell'Europeo Under 21 con la Spagna e con il titolo di migliore calciatore del torneo. Quindi, l'amore. Si, il cntrocampista spagnolo - che ha fatto ritorno a Napoli solo lo scorso giovedì per gli impegni estivi in campo - sembra aver trovato anche la stabilità sentimentale dopo le ultime foto caricate sui social.



Come spesso accade ultimamente, Instagram e gli altri social network diventano quindi il mezzo perfetto per svelare ai fan i nuovi legami: il centrocampista spagnolo ha posato in più foto con la bella Lulù - questo il nomignolo della sua fidanzata - con cui ha trascorso per intero l'ultima estate.





