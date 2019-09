Liverpool, missione per Fabian: Klopp pronto a sfidare il Barcellona

Una gara importante che sarà anche l'esordio ufficiale nella nuova Champions League, ma con un occhio sempre al mercato. In Inchilterra non si nascondono e rilanciano, a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo: il Liverpool di Klopp guarda con molto interesse a Fabián Ruiz, centrocampista spagnolo che piace a mezza Europa dopo la prima stagione con Ancelotti.



A riportarlo è il Daily Mail che avverte: i Reds saranno al San Paolo per giocarsi la vetta del girone Champions ma anche per guardare più da vicino Fabián. Secondo il giornale inglese, sul centrocampista azzurro ci sarebbe però anche l'interesse del Barcellona, mentre lo scorso luglio era stato il Real Madrid a comunicare al Napoli l'interesse per l'ex Betis Siviglia.

