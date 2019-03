Napoli, Fabián non recupera: lascia il ritiro della Spagna

Fabián Ruiz non ce la fa. Il centrocampista spagnolo si arrende all’influenza e torna a Napoli, rimandando l’appuntamento con l’esordio bella nazionale maggiore. Questo il comunicato del club dal sito ufficiale:



«Fabian Ruiz lascia il ritiro della Nazionale iberica. Il centrocampista del Napoli, che ieri aveva saltato il match contro l'Udinese per un attacco influenzale, è stato visitato questa sera all'Ospedale Universitario Sanitas La Moraleja, perchè ancora febbricitante.



Fabian, quindi, non parteciperà agli impegni per le qualificazioni europee in programma questa settimana per la Spagna e rientrerà a Napoli appena guarito dalla febbre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA