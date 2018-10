Fabián Ruiz, il grande di Spagna: Napoli ai piedi del nuovo idolo

di Roberto Ventre

Un grande acquisto, parola di Ancelotti. Fabian Ruiz ha stregato l'allenatore azzurro: precisione nelle giocate, grande personalità, spirito di sacrificio. Una mezzala d'assalto, un centrocampista completo che può ricoprire tutti i ruoli, un jolly che assicura quantità e qualità.



Trenta milioni, tanto è costato Fabian Ruiz, la grande intuizione di mercato del direttore sportivo Giuntoli: versata per intero la clausola rescissoria al Betis Siviglia. Un investimento importante: il centrocampista spagnolo, già protagonista nell'under 21 è destinato in un futuro neanche tanto lontano ad essere convocato dalla nazionale maggiore. Tra i migliori contro la Roma, come in Champions League contro il Psg: riproposto dal primo minuto da Ancelotti lo spagnolo ha retto il confronto sia dal punto di vista atletico che mentale. Una prestazione di spessore, grande continuità di rendimento di Fabian Ruiz che sta trovando spazio da quarto a sinistra (o a destra) e ha dimostrato di riuscire a disimpegnarsi al meglio anche da regista, nel ruolo di Hamsik.



