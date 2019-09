Napoli, Liverpool su Fabian Ruiz: asta con Barcellona e Real Madrid

Non si fermano le voci che vorrebbero il Liverpool di Jurgen Klopp molto interessato a Fabián Ruiz. Voci che il tabloid inglese The Sun ha rinforzato dopo la gara dei Reds al San Paolo dello scorso martedi. Il club inglese, che già seguiva con interesse lo spagnolo, ha avuto modo di visionarlo da vicino a Napoli rafforzando le intenzioni dello staff di Klopp che vedono in lui il talento perfetto da aggiungere alla già forte rosa.



Secondo quanto riportato in Inghilterra, già a gennaio i Reds sono pronti a farsi sotto con il Napoli di Aurelio De Laurentiis per capire le reali intenzioni della società e del calciatore. Il Liverpool, si legge, sa bene che su Fabián c'è già una ricca concorrenza visto che le grandi di Spagna - Barcellona e Real Madrid - seguono con interesse già da mesi il centrocampista ex Betis.

