Napoli, è lo spagnolo Fabian Ruiz l'alternativa a Jorginho in regia

di Roberto Ventre

Rui Patricio a un passo, Sirigu in piena corsa, ancora viva la pista Leno. Il ds Giuntoli lavora sempre sui portieri e dà un'accelerata a Verdi come vice Callejon. Questi sono gli obiettivi, più il vice Hysaj, dopo la partenza di Maggio a scadenza di contratto. E poi il centrocampista se dovesse andare via Jorginho: si è riaperta la pista Torreira, i nomi pregiati sono Dembelè e Paredes, il giovane di prospettive è Fabian Ruiz del Betis Siviglia.



I centrocampisti monitorati in caso di partenza di Jorginho sono diversi, si valutano vari profili, quelli più esperti e i giovani in prospettiva. I nomi di maggiore prestigio ma anche quelli più difficili da raggiungere per ingaggi e difficoltà di trattative sono Dembelè del Tottenham e Paredes dello Zenit San Pietroburgo. Il profilo giovane che sta prendendo sempre più quota è Fabian Ruiz del Betis Siviglia: contatti avviati con l'entourage per strappare il sì. La valutazione è 30 milioni, quello della clausola rescissoria. Sempre pronta a decollare la pista Torreira: il centrocampista uruguaiano della Sampdoria piace al Napoli da tempo.

