Fabián, che spavento con la suina: il Napoli allerta tutta la squadra

di Pino Taormina

L'influenza A, conosciuta anche come «suina», è la malattia che ha costretto Fabian Ruiz al ricovero a Madrid. Solo ieri pomeriggio, al momento delle dimissioni dalla struttura sanitaria, i medici della nazionale spagnola hanno svelato la diagnosi. Chiariamo subito: a parte il nome che evoca la drammatica pandemia del 2009, non c'è nulla di preoccupante o di grave in quello che ha colpito lo spagnolo negli ultimi giorni. Però, aveva sorpreso la scelta dei sanitari di non curare il calciatore nel ritiro ma di trasferirlo in corsia. A dire il vero, nelle prime ore neppure i medici castigliani erano riusciti a venire a capo dei problemi respiratori, della febbre alta e dello stato di affaticamento di Fabian. Sono bastati dei test per scoprire il ceppo dell'influenza H1N1 che 10 anni gettò nella paura il mondo ma che adesso non è altro che una forma di influenza. Anche se, per fortuna, non particolarmente diffusa. Nel passato il Borussia Dortmund venne falcidiato da una piccola epidemia interna e anche Toure e Abidal sono stati vittima del virus nel 2011.



