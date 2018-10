Fabian Ruiz, Mr. 30 milioni: è il nuovo padrone del centrocampo

di Roberto Ventre

Un gol fantastico e una prestazione di grande spessore: Fabian Ruiz a Udine ha vissuto una serata speciale. Entrato dopo 4 minuti al posto dell'infortunato Verdi è stato un protagonista assoluto del successo azzurro. «Partita che non dimenticherò mai. Tre punti per restare forti e una rete che significa tanto per me. Grazie a tutti i tifosi per rimanere sempre insieme a noi, forza Napoli!», ha scritto lo spagnolo su Instagram.



Fabian Ruiz si è preso le chiavi del centrocampo, ricopre tutti i ruoli con naturalezza. Perfetto da regista contro l'Udinese, una conferma in un ruolo che aveva già ricoperto in Champions League e Belgrado contro la Stella Rossa. Grande personalità e buona tecnica, lo spagnolo fa girare il pallone con rapidità e ha sempre buone intuizioni. Contro l'Udinese ha segnato un eurogol con il destro che non è il suo piede migliore, visto che è un mancino naturale. Il secondo gol in pochi giorni dopo quello segnato con l'under 21 spagnola nel successo largo contro l'Islanda in un match di qualificazione per gli Europei.



Ancelotti lo ha anche schierato da esterno contro il Parma, Fabian Ruiz ha giocato a destra al posto di Callejon e si è adattato alla grande assicurando una grande prestazione in termini di continuità e qualità. Ha giocato anche insieme ad Hamsik (e al brasiliano Allan) contro il Liverpool nel centrocampo a tre che verrà probabilmente riproposto mercoledì contro il Psg al Parco dei Principi. Subito protagonista nel Napoli, un nuovo acquisto che si è integrato rapidamente nella metodologia di lavoro di Ancelotti e negli schemi del Napoli.



