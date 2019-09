Fabian Ruiz, riprendi a volare: la missione da Napoli alla Spagna

di Pino Taormina

Il progetto Ancelotti ha un perno fondamentale: Fabian Ruiz. Se gira lui, il progetto può prendere il volo. Altrimenti, sono guai. E allora se il Napoli non ha ancora un possesso sicuro e, soprattutto, un'efficace organizzazione nel recupero della palla, ovvio che la risposta sta nel rendimento dello spagnolo. Ancora non sufficiente. Lui può essere una delle armi letali, il sole che dà vita agli incursori: ora è solo una luna che vive di luce riflessa. Ma se non lo sollecitano, resta spento.



