Napoli, ora Fabián sogna la Coppa: «Il mio futuro? Andrò in spiaggia»

Continua ad incantare ed ora sogna anche la Coppa. Sarà ancora una volta Spagna-Germania, la finale dell'Europeo Under 21 2019 sarà un remake di quanto visto due anni fa, ma stavolta le Furie Rosse vogliono il riscatto. «Abbiamo voglia di rivincita dopo due anni, tutti i nostri tifosi devono essere dalla nostra parte» ha detto a fine partita Fabián Ruiz, il napoletano che continua a trascinare gli spagnoli e che ieri è stato anche premiato come migliore in campo del match contro la Francia vinto per 4-1.



«Sono contento, ma sono soprattutto contento della vittoria. Non era facile dopo il primo svantaggio, ma poi abbiamo fatto una grande partita» ha detto lo spagnolo, ieri anche autore di un assist per i compagni. «Stiamo giocando un buon calcio, la sconfitta iniziale con l'Italia ci ha insegnato tanto. Non so se è il mio miglior momento in carriera, ma sto lavorando per migliorare ancora».

Il futuro dello spagnolo sembra avere i contorni di azzurro Napoli. «Sono concentrato sulla finale, ora, è la cosa più importante per me. Dopo l'Europeo? Andrò in spiaggia, spero con la Coppa. È stato un anno lungo tra Napoli e nazionale, voglio concentrarmi sull'ultima partita ora e poi riposare. Se continuiamo a giocare così, possiamo vincere l'Europeo».

