Napoli, Fabián Ruiz in ospedale: «Spero di tornare in Nazionale»

Un forte stato influenzale nega a Fabián Ruiz la possibilità di esordire in nazionale maggiore. Lo spagnolo tornerà a Napoli appena ristabilito ma nel frattempo scrive ai tifosi dai social.



«Anche se a volte le cose vengono nel momento peggiore, riesco sempre a vedere la parte positiva. Spero e auguro che questa prima convocazione non sia l’ultima. In bocca al lupo per i miei compagni dalla Spagna e grazie al DT Luis Enrique per la fiducia! Anche a tutti voi per i messagi. Alla prossima!!»

