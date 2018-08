La famiglia Di Laurentiis al completo: «Così porteremo il Bari in serie A»

di Pino Taormina

Dice che del Napoli non parla. Ma come si fa? È vero, è il giorno della presentazione del nuovo Bari e dei primi proclami («Torneremo in serie A») ma poi il nuovo patron dei pugliesi (fa un certo effetto definirlo così) Aurelio De Laurentiis non riesce a trattenersi. E come sempre solleva l'ascia di guerra alla sua maniera: per tornare a negare l'affare Cavani e per dire che a Napoli «sono trecento tifosi di una curva e trecento tifosi dell'altra curva» ad avercela con lui. E se uno non ci crede, lui propone un bel sondaggio tra i 40 milioni di supporter azzurri sparpagliati in Italia e nel mondo.



Con i figli Luigi (che farà il presidente) ed Edoardo (presidente onorario come papà Aurelio) è arrivato all'aeroporto di Palese. Lo ha accolto il sindaco Decaro che per prima cosa lo ha portato allo stadio San Nicola. Qui hanno preso possesso dell'impianto. Dando la prima sferzata: «È cento volte meglio del San Paolo e il merito è del primo cittadino che in questi quattro anni ha fatto continui interventi». L'affondo mentre a Napoli la rottura con De Magistris è invece al momento attuale. In attesa di una schiarita. Che di solito arriva. Ma questa volta difficile fare previsioni.



