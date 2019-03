Febbre Arsenal: in 5 ore venduti ​tutti i tremila biglietti per Londra

di Bruno Majorano

Cinque ore o poco meno. Tanto è bastato per far andare tutto esaurito il settore ospiti dell'Emirates di Londra in vista della gara di andata dei quarti di Europa League tra Arsenal e Napoli. Messi in vendita alle 12, nel pomeriggio i tagliandi erano già finiti. Ennesima dimostrazione di grande affetto da parte dei napoletani nei confronti della loro squadra, a dispetto di quello che solitamente accade in stagione per le gare casalinghe del Napoli.



Succede spesso. Soprattutto quando ci sono delle gare di cartello. Ma ancor di più quando si gioca in Inghilterra dove il fenomeno del secondary ticketing è all'ordine del giorno. E infatti nella giornata di ieri è bastato un attimo perché si scatenasse l'inferno tra rivenditori ufficiali e potenziali bagarini sul web.



