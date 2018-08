Quando Ferlaino vinceva con una Ferrari da 41 milioni

di Angelo Rossi

L'impresa della quale va più fiero è una e trina: l'acquisto di Maradona, i due scudetti e la coppa Uefa. Ma c'è un altro record che adesso impreziosisce la galleria dei ricordi di Corrado Ferlaino, il presidente del Napoli per oltre trent'anni: è stato campione italiano con la Ferrari più costosa di tutti i tempi. Che fosse appassionato di auto è cosa risaputa ma pochi sanno che l'ingegnere è stato pure un discreto pilota, tanto da conquistare il titolo tricolore della Targa Florio, corsa di fama mondiale riservata alle macchine Gran Turismo.



La Ferrari, naturalmente rossa, 250 GTO uscita da Maranello nel 1962 è stata battuta all'asta di Monterey in California alla cifra pazzesca di 48 milioni di dollari (circa 41 milioni di euro): tra i suoi pochi proprietari anche Ferlaino che la comprò nel 1964, parliamo quindi di oltre mezzo secolo fa. Prezzo di allora: cinque milioni di lire. «C'è da mangiarsi le mani, se fossi stato un vero collezionista oggi mi sarei ritrovato con quarantuno milioni di euro in banca», dice adesso Ferlaino dopo aver saputo della valutazione record della Rossa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

