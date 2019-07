Live Napoli-FeralpiSalò 1-0 Manolas subito in rete al debutto

Prove di vero Napoli questo pomeriggio sul campo di Carciato. Alle 17.30 gli azzurri affrontano il Feralpi Salò, compagine di Lega Pro per il secondo test in Trentino dopo la sconfitta per 2-1 contro il Benevento. Prove tecniche per il 4-2-3-1 con Younes dietro le punte Mertens e Insigne.



NAPOLI (4-2-3-1)

Contini; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Gaetano, Zielinski; Callejon, Younes, Insigne; Mertens.

A disposizione: Idasiak, Malcuit, Tonelli, Luperto, Hysaj, Palmiero, Tutino, Verdi. All. Ancelotti.



LA DIRETTA



4' Insigne conquista una buona punizione dal limite. Batte, poi Mario Rui serve Manolas che segna di testa.



14' Brivido per un tentativo da fuori area di un sopraffino Zielinski.



19' Mertens atterrato in area ma non c'è rigore: era fuorigioco.



25' Tiro a giro di un ispirato Insigne fuori di un soffio.



27' FeralpiSalò pericolosa con Pesce dalla distanza.

