La Ferrari di Ghoulam è un caso: «Parcheggiata in divieto di sosta»

Sosta da rivedere e rabbia scatenata per Faouzi Ghoulam, il calciatore azzurro che sembra essere al centro di un piccolo caso scoppiato nelle scorse ore. Il terzino sembra aver azzardato un parcheggio in pieno centro città con la sua auto, scatenando così le ire di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi che ha subito condiviso le immagini sui suoi account social.



«Anche per la Ferrari di un calciatore famoso la sosta selvaggia è inaccettabile», scrive Borrelli dal suo account Facebook poco prima del fischio d'inizio del match tra Napoli ed Inter. La foto fa in poche ore il giro della rete, ma sono in tanti quelli che provano a difendere il calciatore azzurro.





