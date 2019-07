Il Napoli fa festa in Coppa d'Africa, Ounas: «Momenti indimenticabili»

«L'abbiamo fatto! Sono momenti indimenticabili, ora testa alla finale. Grazie a tutte le persone per il supporto e i messaggi». Adam Ounas fa festa insieme con la sua Algeria, la nazionale che al minuto 95 e all'ultimo tiro con Mahrez si è presa la finale di Coppa d'Africa battendo la Tunisia per 2-1. Festeggia anche Faouzi Ghoulam, algerino che ha rinunciato alla nazionale: «Che suspense ma alla fine è arrivata la vittoria. Fiero di voi e grazie per tutto. Viva l'Algeria, un altro step e passerai alla storia» il messaggio del terzino azzurro.



In finale Ounas e l'Algeria troveranno il Senegal di Kalidou Koulibaly, ma il centrale azzurro sarà squalificato. «È una finale che dà gioia a un intero popolo e noi ne siamo orgogliosi», ha detto il difensore. «Sarà doloroso non giocarla. Ma sarò ugualmente al fianco dei miei fratelli per scrivere la storia: allez lions».

