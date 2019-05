Stasera la festa del Napoli: cena, balli e karaoke per 120 invitati

Domenica sera al San Paolo scenderà in campo l'Inter di Luciano Spalletti ancora pienamente impegnata nella lotta per la conquista di un posto in Champions League. Il Napoli il suo percorso lo ha invece già compiuto e non ha più nulla da chiedere al campionato. La squadra di Ancelotti concluderà la sua corsa in seconda posizione alle spalle della Juventus. Prima del rompete le righe, che arriverà fra meno di dieci giorni, dopo l'ultima partita in programma a Bologna, per gli azzurri c'è ancora un pò da sudare ma il clima, inevitabilmente, è molto sereno e rilassato. In serata tutta la squadra, lo staff degli allenatori e dei preparatori, quello medico e l'intera società si ritrovano per la tradizionale cena di fine stagione in un ristorante sulla collina del Vomero.

All'evento prendono parte complessivamente 120 persone con alcuni artisti impegnati ad allietare la serata, tra balli e risate. È previsto anche un momento karaoke. Alla cena partecipano anche le compagne dei calciatori.



De Laurentiis coglierà l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato nel Napoli. «Questa sera - ha anticipato in una intervista a Tele Luna - ringrazierò Ancelotti e i ragazzi. Non era facile passare dal gioco di Sarri al nuovo». Sicuramente nel corso della serata non si parlerà di calciomercato, ma il fantasma dei movimenti estivi, in entrata e in uscita, aleggia concretamente sulla squadra già da qualche tempo. Una volta raggiunto il risultato della qualificazione alla Champions League e della conquista del secondo posto in campionato, lo staff tecnico, assieme ai responsabili della società, sta facendo le valutazioni che riguardano il futuro di alcuni elementi della rosa, assieme a considerazioni sugli inserimenti da compiere.



In linea di massima si va verso la conferma, con conseguente prolungamento del contratto, per Milik, Mertens, Maksimovic e Zielinski. Quanto a Insigne si attende che il capitano faccia conoscere le sue intenzioni. Nell'incontro svolto qualche giorno fa a casa di Ancelotti, alla presenza del presidente De Laurentiis, dell'allenatore e del procuratore Raiola, il Napoli ha manifestato la propria volontà di non cedere il calciatore, al quale pochi mesi fa fu rinnovato e prolungato il contratto. Insigne, che non si sente stimato fino in fondo dai tifosi, si è riservato di decidere il suo futuro guardandosi attorno. Il Napoli, però, per accettare proposte di cessione dovrebbe ricevere offerte importanti che secondo De Laurentiis dovrebbero essere vicine addirittura ai 100 milioni. Ci si appresta, dunque, a vivere una lunga telenovela estiva. Ma al momento i presupposti per una partenza di Insigne non si vedono neppure lontanamente all'orizzonte. (ANSA).



© RIPRODUZIONE RISERVATA