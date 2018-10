Napoli Primavera, che finale: Perini trova il 3-2 contro l'Udinese al 92'

Una gara incredibile, piena di emozioni fino al fischio finale. Il Napoli Primavera prima sciupa poi riacciuffa il match e vince in casa dell'Udinese, tre punti vitali dopo le ultime due sconfitte in campionato contro Palermo e Roma. L'avvio è tutto azzurro: in mezz'ora il gruppo di Baronio trova il primo vantaggio con Palmieri, terzo gol stagionale grazie ad un errore di Gasparini, e poi il raddoppio con una bellissima azione che vede Palmieri rifinitore e Sgarbi bravo a farsi trovare pronto sotto porta.



Gli azzurrini giocano meglio e gestiscono anche dopo il doppio vantaggio. Gaetano è il cervello della squadra, Mezzoni una spina nel fianco e la squadra di casa sembra in completa confusione. L'episodio che cambia l'inerzia, però, arriva puntuale: appena prima del fischio per l'intervallo, è Coulibaly a segnare l'1-2 friulano che sarà pesantissimo nella testa del Napoli e nell'economia totale del match.



La rete dell'ex centrocampista pescarese, con un esordio in carriera in Serie A, cambia completamente il match. Nella ripresa è l'Udinese a partire al massimo, il Napoli sfiora il tris con il palo di Mamas ma poi i padroni di casa trovano il pari: all'ora di gioco e all'ennesimo affondo è Compagnon a beffare Idasiak e tutto il gruppo azzurro, convinto di poter portare a casa il bottino pieno. La risposta napoletana arriva sempre con Gaetano, ma quando sembrano i bianconeri a poterla vincere, nel finale arriva l'ennesima sorpresa: sugli sviluppi di un calcio da fermo è Perini a trovare il tap-in vincente per il 3-2 finale che fa felice gli azzurri al minuto 92.

© RIPRODUZIONE RISERVATA