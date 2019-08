Napoli, fiocco rosa a casa Koulibaly: è nata la secondogenita Nessa

Lieto evento in casa Koulibaly. A oche ore dalla super sfida di campionato contro la Juventus, sabato a Torino, il centrale difensivo azzurro e la compagna Charline Oudenot hanno festeggiato l'arrivo in famiglia di Nessa, secondogenita del calciatore del Napoli.



Tre anni fa, infatti, la giovane coppia aveva già festeggiato l'arrivo di Seni, visto spesso anche dai tifosi del Napoli per gli ingressi in campo tra le braccia di papà Kalidou.

