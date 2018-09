Napoli-Fiorentina, l’attesa dei tifosi: «Basta polemiche, è ora di vincere»

di Oscar De Simone

«A Firenze lo scorso anno abbiamo perso il campionato e sempre con i viola oggi ripartiremo». Questo l’augurio dei tifosi azzurri che oggi hanno deciso di dare tutto il loro supporto alla squadra nonostante le polemiche.



Dopo la sconfitta di Genova e le ultime discussioni sulla questione “caro biglietti” il clima non è certamente dei migliori, ma i tifosi presenti hanno deciso di concentrarsi esclusivamente sulla partita.



«Non ci interessa delle discussioni degli ultimi tempi - dichiarano davanti allo stadio - noi supporteremo comunque la squadra. La scorsa stagione contro i viola decidemmo del nostro destino ed anche oggi sarà così. Questa partita arriva dopo una sconfitta e non c’è stimolo migliore per conquistare tre punti. Per quanto riguarda i biglietti invece speriamo che il presidente ritorni sui suoi passi. I settori popolari dovrebbero permettere a tutti di andare a vedere la partita e non è giusto aumentare il prezzo del tagliando. In ogni caso il Napoli va supportato in attesa di una decisione che metta tutti d’accordo una volta e per tutte».

