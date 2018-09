Live Napoli-Fiorentina 0-0 al 15’ Insigne, che occasione!

La rivoluzione di Ancelotti: sono tre i cambi alla vigilia del debutto in Champions League. Con la Fiorentina, così, Carletto schiera un Napoli tutto nuovo con Mertens nel tridente e il ritorno di Maksimovic al centro della difesa. Sorpresa anche tra i pali, dove il greco Karnezis si riprende il posto da titolare confinando in panchina Ospina.



LA PARTITA IN DIRETTA



L'avvio è tutto azzurro, con una grande novità al centro dell'attacco: non c'è Mertens, che torna sulla fascia sinistra dopo due anni da falso nueve, ma Insigne, centravanti per la prima volta nella sua carriera. La Viola subisce, ma non lesina ripartenze pericolose. Come all'11’ quando Eysseric impegna Karnezis con un gran tiro da fuori. Il Napoli, però, è più pericoloso: la palla buona capita sul destro di Insigne: scambio in velocità con Mertens al 19’ e conclusione fuori d'un niente.



27 Karnezis; 2 Hysaj, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 17 Hamsik, 20 Zielinski; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne.A disposizione: 25 Ospina, 22 D'Andrea, 2 Malcuit, 8 Fabian Ruiz, 9 Verdi, 11 Ounas, 13 Luperto, 30 Rog, 33 Albiol, 42 Diawara, 99 Milik. All. Ancelotti.97 Dragowski; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 31 Vitor Hugo, 3 Biraghi; 24 Benassi, 17 Veretout, 30 Gerson; 25 Chiesa, 9 Simeone, 7 Eysseric.A disposizione: 33 Brancolini, 67 Ghidotti, 5 Ceccherini, 34 Diks, 16 Hancko, 2 Laurini, 14 Dabo, 26 Edimilson Fernandes, 6 Norgaard, 10 Pjaca, 11 Mirallas, 28 Vlahovic. All. Pioli.Fabbri di Ravenna.

