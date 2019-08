Napoli, l'emozione di Di Lorenzo: «Che onore la maglia azzurra»

Giovanni Di Lorenzo pronto alla prima in maglia azzurra, il terzino toscano partirà proprio dalla sua terra per la prima in maglia Napoli. «Abbiamo lavorato tanto per farci trovare bene in questo atteso esordio.



Al Franchi sarà un match difficile, lo sappiamo e siamo preparati. Troveremo una Fiorentina carica, ma sono certo che faremo una grande gara», ha detto a Kiss Kiss.



«È un momento importantissimo per me, sono in una grande squadra ed è un coronamento dei miei sacrifici», ha ammesso. «Adesso però bisogna raddoppiare gli sforzi per essere all’altezza di una maglia così importante come quella del Napoli. E poi giocare la Champions è davvero un sogno che si realizza. Lavorare con Ancelotti è qualcosa di eccezionale, ha esperienza mondiale e per me è un vero onore poter seguire le sue indicazioni».



Sulla stagione. «Sarà un bellissimo campionato, ci sono tante squadre che si sono rinforzate e credo possa esserci maggiore equlibrio. Le nostre ambizioni non cambiamo: vogliamo dare il massimo per lottare al vertice e conquistare traguardi importanti. A Empoli giocavo in un modulo un po’ diverso, occupando un ruolo più offensivo. Quest’anno partirò leggermente più dietro, dovrò completare la mia evoluzione nel ruolo per essere anche capace di coprire bene», ha continuato. «Napoli è splendida e i tifosi mi fanno sentire un calore favoloso. Il mio desiderio è quello di ripagare questo affetto. Darò il massimo sempre, come impegno e applicazione, perché qui sto vivendo un sogno che vorrei continuasse e diventasse sempre più bello»

© RIPRODUZIONE RISERVATA