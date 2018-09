Napoli-Fiorentina con lo sconto: U14 a 2,50 euro in tutti i settori

Il Napoli ha deciso di estendere lo sconto riservato agli under 14 a tutti i settori dello stadio in occasione di Napoli-Fiorentina del prossimo 15 settembre. Il club azzurro annuncia infatti che l'agevolazione riservata agli under 14 accompagnati da un adulto, inizialmente prevista per il solo settore di Tribuna Nisida, è stata estesa a tutti i settori: Tribuna Posillipo, Distinti e Curve. Pertanto, al momento dell'acquisto di ogni singolo tagliando emesso con tariffa intera sarà possibile acquistarne un altro con tariffa ridotta di euro 2,50, ovviamente esibendo il documento d'identità del giovane. Nei giorni scorsi c'erano state vibranti proteste a Napoli per l'aumento dei prezzi dei biglietti imposto per Napoli-Fiorentina, in particolare per il prezzo di 35 euro delle curve.

