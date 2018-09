Napoli-Viola, il rebus di Ancelotti: Milik o Mertens al centro dell'attacco

di Roberto Ventre

Milik-Mertens è il grande dubbio di Ancelotti. Provati entrambi da centravanti nella rifinitura di ieri pomeriggio, che è cominciata alle 18 (l'orario di inizio della partita di oggi al San Paolo con la Fiorentina).



La maglia da titolare se la giocano fino all'ultimo. Milik è in leggero vantaggio, al belga invece dovrebbe toccare dal primo minuto in Champions martedì contro la Stella Rossa. Ma le parti potrebbero anche invertirsi e comunque contro la Fiorentina tutti e due dovrebbero avere spazio: staffetta in vista, oppure possibilità di giocare insieme, come avvenuto già contro Milan e Sampdoria (quando Ancelotti ha cambiato modulo affiancando Mertens a Milik) e anche nell'ultimo quarto d'ora del primo match di campionato contro la Lazio quando il Napoli restò fino alla fine con il 4-3-3.



Tutti e due sono ritornati dagli impegni con le nazionali: Milik ha giocato martedì in amichevole contro l'Irlanda del Nord (non era stato impiegato contro l'Italia), Mertens con il Belgio contro l'Islanda in un match di Nations League, dopo aver giocato un tempo contro la Scozia. Il polacco, quindi, complessivamente ha giocato meno e da questo punto vista è più fresco rispetto a Mertens. Ma la scelta di Ancelotti non sarà solo basata sulle condizioni fisiche dei due attaccanti ma anche dal tipo di partita che intende impostare contro la Fiorentina e dalla caratteristiche della formazione allenata da Pioli.



