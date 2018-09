Napoli, omaggio ad Astori: consegnata statuina alla Fiorentina

L'artigiano dei presepi Marco Ferrigno ha consegnato all'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli la statuina di Davide Astori «grande uomo e grande capitano», come si legge nella dedica, tragicamente scomparso a inizio marzo. L'omaggio sarà messo in una sala che il club viola ha allestito in sede per Davide. La consegna stamane nell'albergo di Palazzo Caracciolo dove è in ritiro la squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA