Napoli, si torna a fare sul serio: tutti in riga in vista della Fiorentina

Freschi e riposati i giocatori del Napoli hanno ripreso ad allenarsi nel pomeriggio a Castel Volturno. Sguardi allegri, buonumore, risate, pacche sulle spalle. Poi ci ha pensato Sarri a mettere ordine nei pensieri dei suoi uomini. I punti fondamentali che caratterizzeranno la settimana sono due: grande concentrazione sull'impegno di Firenze e disinteresse assoluto per ciò che accadrà sabato sera a San Siro tra Inter e Juventus. Più facile a dirsi che a farsi. D'altro canto l'allenatore deve necessariamente rimanere concentrato sulla partita del Napoli e soprattutto fare in modo che anche la squadra lo sia.



Battere la Fiorentina sul suo campo, come è necessario fare se non si vuole perdere in un colpo solo tutto il terreno guadagnato sbancando domenica sera l'Allianz Stadium di Torino, non sarà un'impresa di poco conto. La squadra di Pioli, prima delle due sconfitte consecutive, veniva da una striscia di sei vittorie. I viola, ancor oggi, sono in piena lotta per la conquista di un posto in Europa League e ovviamente venderanno cara la pelle. Oggi Sarri, come fa sempre alla ripresa degli allenamenti di inizio settimana, ha diviso la squadra in due gruppi. Su un campo si sono radunati coloro che hanno giocato dall'inizio contro la Juventus, dedicandosi a lavoro aerobico e a una partitina di calcetto 5 contro 5.



Gli altri uomini della rosa, su un campo diverso, sono stati impegnati nello stesso lavoro, con la sola differenza che al termine dell'attività aerobico hanno chiuso la seduta con una partita sul campo grande contro la Primavera. Domani è prevista doppia seduta, sia di mattina che di pomeriggio. La società, intanto, ha cominciato a definire il primo impegno di livello della preparazione estiva. Il prossimo 4 agosto il Napoli affronterà il Liverpool in una partita amichevole all'Aviva Stadium di Dublino. Il match precampionato è stato ufficializzato oggi dal Napoli e si svolgerà alle 19 italiane. L'amichevole era stata anticipata dal presidente azzurro De Laurentiis la scorsa settimana: «Faremo una partita di grande prestigio contro una delle squadre più forti d'Europa. Sicuramente un grande spettacolo in preparazione della prossima stagione». I biglietti della gara saranno messi in vendita online da venerdì 27 aprile dalle 12.

