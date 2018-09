di Francesco De Luca

Partenza lenta, un primo tempo difficile, da leggere contro la Fiorentina tra cambi di modulo e posizioni. Poi è emersa la qualità del Napoli che ha scacciato le ombre grazie a una prodezza di Insigne su assist di Milik, sacrificato inizialmente per Mertens, evanescente. Azzurri, per una notte, al primo posto con la Juve, attesa oggi dalla partita contro il Sassuolo, squadra con cui intrattiene amichevoli rapporti, non solo in sede di calciomercato, sussurrano i maligni.



Serviva una risposta dopo la sconfitta al Ferraris ed è arrivata anche se è servita tanta fatica perché Ancelotti ha voluto apportare qualche cambiamento, pensando alla partita da giocare martedì a Belgrado e a qualcosa che non lo aveva convinto nella prestazione di Genova. Fuori la punta pesante Milik, via libera al 4-4-2 e ai piccoli Insigne e Mertens, che però non ha aggredito gli spazi così come faceva ai tempi di Sarri e ne è uscita una prova incolore del belga, sostituito dopo meno di un'ora. Il Napoli è apparso troppo teso nello spettrale San Paolo: sotto ritmo, senza un'idea, ha giocato a lungo con un peso sulle spalle. Ci ha provato Insigne, che voleva riscattarsi dopo la sostituzione a Genova e l'insignificante apparizione in Nazionale. E con lui nel secondo tempo si è riscattato il Napoli, che ha chiuso tutti gli spazi alla giovane Fiorentina di Pioli, remissiva e non illuminata dai suoi talenti Chiesa e Simeone. Bella squadra sotto l'aspetto caratteriale nel secondo tempo, il ritmo si è alzato e così le punte, sostenute dai vigorosi Zielinski e Allan, hanno cominciato ad affondare i colpi. Si intuiva che i viola sarebbero prima o poi caduti, soprattutto perché più consistenza vi è stata là davanti quando è entrato Milik, bravissimo a fornire l'assist a Insigne, a sua volta perfetto nell'esecuzione: l'esaltante tocco con cui celebrare il traguardo del cinquantesimo gol in serie A prima di ricevere il bacio dell'allenatore.



Ancelotti ha ricevuto un importante segnale anche da Hamsik, tenuto in panchina nella partita giocata prima della sosta. È stato aggressivo, non ha mollato di un centimetro e ha dato copertura alla difesa, che aveva invece pericolosamente sbandato nelle precedenti due gare (5 gol incassati tra Milan e Sampdoria). Una partita di fatica per lui e gli altri due centrocampisti, Zielinski e Allan, che saranno chiamati a un'altra impegnativa sfida tra poche ore a Belgrado. Ma la stanchezza viene assorbita più facilmente quando arrivano vittorie dopo prove di sofferenza. La strada giusta è quella del secondo tempo: a un attaccante di forza come Milik il Napoli non più rinunciare. Ancelotti ha i mezzi e il tempo per perfezionare il progetto che gli è stato affidato. Lui è il leader calmo, non cerca i colpi ad effetto ma la quadratura del cerchio, sfruttando le risorse a disposizione. Maksimovic, ad esempio. Nello scorso gennaio il difensore serbo era stato costretto ad emigrare in Russia perché Sarri gli non concedeva neanche un minuto, facendo giustamente irritare De Laurentiis che lo aveva pagato 25 milioni, e ieri ha giocato al fianco di Koulibaly, a pochi giorni dall'infortunio che terrà lontano dai campi Chiriches fino alla primavera. Questa è la corretta gestione del team. «È difficile scegliere in un gruppo che ha questa qualità», ha detto Mr Champions che sta per partire all'assalto della Stella Rossa confortato dai tre punti sui viola perché, al di là dei dibattiti su Sarrismo e dintorni, sono quelli che davvero contano, soprattutto quando l'aria si fa pesante, come ieri a Fuorigrotta: la vera anti-Juve del campionato - perché la vittoria del Parma al Meazza conferma quanto poco attendibile sia questo ruolo per l'Inter - non merita di giocare davanti a una simile platea. Mai, a prescindere da torti e ragioni.

