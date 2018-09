Napoli-Viola è Ospina vs Simeone: la sfida da New York a Napoli

di Roberto Ventre

Il primo round lo ha vinto Ospina: Simeone nei sette minuti finali in cui è stato in campo con l'Argentina - nell'amichevole contro la Colombia giocata a East Rutherford, nel New Jersey, non lontano da New York - non è riuscito a fargli gol. Il portiere colombiano ha anche frenato negli ultimi istanti l'attaccante della Seleccion con un'entrata decisa, fuori dall'area di rigore, punita con il cartellino giallo dall'arbitro.



Il portiere colombiano e il centravanti argentino, che segnò tre gol al Franchi nel match che costò lo scudetto agli azzurri, si ritroveranno da avversari sabato sera in Napoli-Fiorentina al San Paolo: un nuovo faccia a faccia dopo quello con le nazionali. «Veniamo da un momento difficile, ora speriamo in un buon risultato. I nostri avversari hanno storia e buoni giocatori, ma dobbiamo pensare solo a fare punti», ha detto Ospina a Sky. «La gara col Napoli? Sarà tosta, vorranno fare una grande partita e vincere ma anche se non sarà facile andiamo a giocarcela per ottenere qualche punto», le parole del centravanti viola.



