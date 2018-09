De Magistris, bordate sul Napoli: «Mai più vicino a De Laurentiis»

«Non sarò a Napoli domani, già da quest'estate avevo impegni istituzionali a Roma, ma la mia decisione resta convinta. Intendo vedere la partita in tutti i settori, a cominciare dai settori popolari, insieme ai miei figli. Una decisione che segue la rottura dei rapporti voluta dal presidente. Accanto a lui in tribuna non mi siederò più, non ci sono i presupposti». Così Luigi de Magistris, sindaco di Napoli che torna a parlare dei rapporti burrascosi tra il Comune e il presidente azzurro.







«Non ho intenzione di fare polemiche con De Laurentiis che non ha firmato la convenzione. Il suo è stato un atto irrazionale, fino alla sera prima siamo stati insieme a concordarne la bozza e si era tutti d'accordo, poi il giorno dopo ha ritenuto di non firmare. Cosa sia successo non lo so, per saperlo bisognerebbe entrare nella sua testa», ha continuato il primo cittadino ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Giocare al San Nicola è una ipotesi irrealizzabile, il Napoli resterà al San Paolo. Finalmente allo stadio stanno cominciando i lavori con soldi pubblici grazie alle Universiadi, la società non investe un euro. La struttura versa in condizioni negative da un po', ma sarebbe stato ancora peggio senza Universiadi. Magari si può migliorare insieme, investire sullo stadio per renderlo migliore, anziché pensare di andare a comprare 4-5 club, come sento ultimamente».

