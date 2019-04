Incocciati e i fischi a Insigne: «A Napoli criticavano anche Diego»

di Marco Giordano

L'Atalanta dopo l'Arsenal: un'altra difesa a tre, un'altra squadra che fa dell'intensità la chiave del suo gioco, un'altra battaglia uomo su uomo, come nello stile di Gasperini. «Ci vuole cambio di mentalità dei nostri allenatori, bisogna proporre calcio, anche in ambito europeo. E Insigne impari a gestire i momenti difficili»: Giuseppe Incocciati, doppio ex di Napoli ed Atalanta scopre subito le carte.



È stata questa la differenza tra Napoli ed Arsenal? Tra chi propone calcio e chi no? Non è ingeneroso nei confronti di Ancelotti?

«Credo sia apparso evidente un grande distacco tra le due squadre. I valori visti in campo fanno pensare che il nostro calcio sia ancora molto indietro. Forse pensiamo troppo agli avversari, all'estero vanno oltre i meri tatticismi, pensano a fare calcio, pensano ad un'idea di gioco strutturata, come ha dimostrato l'Ajax».



Non condivide le parole di Ancelotti a fine gara, dove è tornato il fatturato come centro del discorso?

«Le parole del mister mi sembrano conformi alla realtà dei fatti: anche quest'anno, però, il Napoli resta a secco di trofei. Ed è ancora lontanissimo dalla Juventus. Ancelotti è stato ed è chiamato a dare la mentalità giusta a questa squadra, a scegliere calciatori importanti insieme alla società, accorciando il gap non solo economico ma anche tecnico nei confronti della Juventus».



Un'analisi che porterebbe a pensare: meglio con Sarri.

«No. Con Sarri il Napoli giocava in modo fantastico: ma, non ha raccolto nulla».



