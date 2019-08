Napoli, il grande flop abbonamenti: «Ma più di così non potevamo fare»

di Pino Taormina

«Ma non è un dato negativo, al contrario: la campagna abbonamenti è iniziata tardi rispetto agli altri club e conosciamo le abitudini dei nostri tifosi. Siamo in pieno agosto. Peraltro noi più di così non potevamo fare: vogliamo la gente sugli spalti e lo dimostra la nostra politica dei prezzi». L'head of operation del Napoli, Alessandro Formisano, guarda l'altra faccia della medaglia: novemila abbonamenti venduti a quasi un mese dalla prima in campionato non sono un risultato sconfortante. Peraltro tenendo conto che già è stata superata la quota di due stagioni fa.



Direttore Formisano, il Napoli è la big che ha venduto meno di tutte?

«Ma non si possono fare paragoni con altre realtà: le nostre vendite sono in linea con quelle che erano le nostre attese in questo periodo. Nessuno, in società, immaginava il tifoso comprare l'abbonamento nella settimana di Ferragosto. Non mi pare che ci sia una flessione rispetto al passato».



