Napoli, il flop degli abbonamenti: è terzultimo, doppiato dal Lecce

di Bruno Majorano

Prima dei risultati in campo, l'unico effetto tangibile del mercato delle squadre di serie A è quello sul botteghino. In tal senso la campagna abbonamenti - e i suoi relativi numeri - non mentono. E allora diventa quello l'unico vero termometro per misurare la temperatura dell'ambiente. Ecco, quella in casa Napoli sembra bassa. Anzi, bassissima. Non tanto in senso assoluto (perché ad oggi sono state già sottoscritte 9 mila tessere, numero superiore a quello di due stagioni fa), ma in relazione all'andamento del borsino delle altre squadre di serie A.



