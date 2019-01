Napoli flop, Coppa Italia addio: Piatek e il Milan in semifinale

Il Milan batte 2-0 il Napoli a San Siro grazie a una doppietta di Piatek e si qualifica per la semifinale della Coppa Italia. I rossoneri affronteranno la vincente di Inter-Lazio, in programma giovedì.



Il Milan comincia aggredendo, Napoli più attendista. Al 6' Piatek ci prova: pericoloso. Un minuto dopo replica Insigne ma il suo tiro è fiacco. Il gol rossonero arriva qualche minuto dopo, quando Piatek buca Maksimovic e trafigge Meret. Dopodiché è Insigne a sbagliare a tu per tu con Donnarumma.Il Napoli non riesce a reagire. Insigne ci prova ancora ma le sue polveri sono bagnate. E così arriva il raddoppio del Milan, sempre con Piatek che ha spazio in area, prende la mira e insacca per la seconda volta alle spalle di Meret.Insigne vuole segnare a tutti i costi, ma non ci riesce e la partita non si raddrizza. Milik, Malcuit e Koulibaly si fanno ammonire. Sembra una serata davvero storta. Insigne prova ancora dalla distanza ma non inquadra la porta. Si conclude così un primo tempo azzurro disastroso.Nella ripresa Ancelotti lancia Ounas per Allan. Il franco-algerino guadagna subito un angolo sul quale Milik per poco non fa gol. Il Milan non sta a guardare e ci prova con Bakayoko, che va al tiro: Meret è attento. Gli azzurri premono, conquistano angoli, ma la rete della speranza non arriva. Niente da fare, entra Mertens per Diawara. Milik ci prova dalla distanza: Donnarumma risponde presente. E così il portiere stabiese fa su Ounas, poco dopo.Il Napoli pressa, ma le idee sono confuse e prevedibili: manca l'ultimo tocco. Come quando Milik non impatta un cross su punizione di Ounas. Esce Piatek per Cutrone tra gli applausi.Pochi minuti, entra Callejon per Malcuit. Il Napoli ci prova ancora, ma è confuso e il Milan si chiude bene fino all'ultimo secondo. Sfuma così, dopo il passaggio in Champions, il secondo obiettivo stagionale.99 G. Donnarumma; 20 Abate, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 93 Laxalt; 79 Kessie, 14 Bakayoko, 39 Paquetà; 7 Castillejo, 19 Piatek, 11 Borini.A disposizione: 35 Plizzari, 90 A. Donnarumma, 2 Calabria, 4 Mauri, ​8 Suso, 12 Conti, 16 Bertolacci, 18 Montolivo, 63 Cutrone, 68 Rodriguez. All. Gattuso.1 Meret; 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 8 Fabián Ruiz, 5 Allan, 42 Diawara, 20 Zielinski, 99 Milik, 24 Insigne.A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 11 Ounas, 13 Luperto, 14 Mertens, 17 Hamsik, 18 Gaetano. All. Ancelotti.Giacomelli di Trieste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA