Napoli, addio Fonseca in panchina: «Zorro» rinnova con lo Shakhtar

di Gennaro Arpaia

Nell'attesa di capire come si concluderà la lunga telenovela che riguarda il futuro di Maurizio Sarri, il Napoli è sicuro che l'eventuale successore del toscano sulla panchina azzurra non sarà Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese, infatti, che aveva anche incontrato gli azzurri nell'ultima Champions League, ha comunicato nella serata di ieri di aver concluso un nuovo accordo con gli ucraini dello Shakhtar per il rinnovo di contratto e resterà dunque ancora con i neroarancio nelle prossime stagioni.



«Sono veramente felice di poter continuare qui la mia avventura», ha comunicato Fonseca attraverso i canali ufficiali del club. «È importante sapere che squadra e società hanno voluto la mia permanenza per poter continuare il lavoro fatto in questi anni. Ringrazio tutti i tifosi per il loro supporto». Una prima mossa di mercato che toglie dunque Fonseca dal mirino di molti club. Oltre ad essere entrato nelle idee azzurre per l'eventuale dopo-Sarri, infatti, Fonseca sembrava molto seguito anche in Inghilterra, con le attenzioni di West Ham ed Everton.

