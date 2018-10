«Napoli da sballo, così Ancelotti è riuscito a farci innamorare»

di Dario Sarnataro

Tutti in piedi per il Napoli di Ancelotti. La vittoria di mercoledì sul Liverpool ha conquistato i tifosi, ormai innamorati del «Carletto's style». Ne è stata testimonianza diretta la folle esultanza di Nino D'Angelo ripresa su twitter. «È stata una serata magica, il Napoli ha vinto contro una grandissima squadra, giocando peraltro molto meglio. Ho visto un Napoli formato europeo, per stile di gioco e autorità. Ho esultato in modo straripante perché amo il Napoli e credo in Ancelotti. Per quanto mi riguarda non ho mai avuto dubbi su di lui, mi aveva già conquistato quando ha accettato di guidare gli azzurri. Abbiamo il miglior allenatore al mondo, l'unico che potesse sostituire uno come Sarri, che per gioco e legame era diventato un riferimento. Conosco - conclude l'artista - anche personalmente Carlo, non è venuto a Napoli per perdere tempo, intende vincere qualcosa ed è convinto di farlo».



A urlare a squarciagola al San Paolo, sia all'urlo «The Champions» che al gol di Insigne, c'era anche l'attore Maurizio Aiello, in tribuna con il collega Fabio Fulco. «Dopo questa partita il Napoli di Ancelotti ci fa sognare. Non è solo una speranza ma un reale possibilità superare questo girone di ferro. Tornando alla gara con il Liverpool è stato tutto molto emozionante, un'esperienza straordinaria, non ho più voce ancora adesso. Avrei firmato per un pari e invece abbiamo vinto e avremmo meritato un punteggio più largo. Sapevo che prima o poi si sarebbe vista la mano del tecnico e così è stato: se il Napoli ha umiliato una squadra candidata alla vittoria finale, non facendo toccare palla a Salah il merito è soprattutto di Ancelotti».



