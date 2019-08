Napoli, frenata per Lozano e gelo col Real Madrid per James

di Pino Taormina

Mino Raiola in queste ore ha una certa fretta: se deve inserire Pogba in qualche scambio, non ha molto tempo da perdere, perché il mercato della Premier tra poche ore chiude e lo United non potrà più ingaggiare calciatori. E allora Raiola è lì, a Manchester, con tutto il suo staff per riuscire nell'operazione su cui balla una commissione tra i 12 e i 15 milioni di sterline. Lozano, quindi, sta bene al Psv, almeno per il momento.



STALLO

Giuntoli è riuscito a ricucire lo strappo con Raiola ma Lozano ancora non ha detto sì al Napoli. Ovvero, dopo il primo sì, si è preso una pausa di riflessione. La moglie non c'entra nulla: tirata in ballo, Ana Opp, ha dovuto spiegare che «seguirà il marito ovunque lui ritiene debba andare». No, la questione è un'altra. Il messicano ci è rimasto male: era convinto che il club azzurro avrebbe pagato la clausola al Psv già a luglio. O almeno così gli era stato ipotizzato negli stessi giorni in cui De Laurentiis chiudeva con Manolas. Sul tavolo, infatti, c'era anche l'operazione Lozano. Il Napoli, però, ha pensato ad altro: forse troppo preso da James o magari attratto da altre piste (Pepé e Icardi), ha messo da parte Lozano. E Chucky non l'ha presa bene.





