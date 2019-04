Napoli, Ancelotti si gode Younes: «Ma se resta Insigne sono felice»

«Mertens come Maradona? Dries è un giocatore che dà tutto per la squadra, mi piace il suo atteggiamento sempre, anche quando non gioca. Complimenti a lui perché per quello che fa lo merita tutto». Carlo Ancelotti fa i complimenti al suo Napoli e a Dries Mertens, che ha messo in discesa la gara contro il Frosinone con il gol del primo vantaggio. «Nelle idee del futuro di questo Napoli Mertens c’è. Quest’anno ha fatto bene, è un calciatore importante soprattutto per l’atteggiamento che riesce a trasmettere agli altri fuori dal campo»



«Oggi abbiamo fatto una buona partita, era importante vincere e dare segnali positivi. Così ci lasciamo da parte questo piccolo periodo negativo, ora proviamo a chiudere bene l'anno» ha detto Carletto. «Non dobbiamo abbassare la guardia, cercheremo di fare più punti possibili, il nostro obiettivo è arrivare a 80 punti. Dobbiamo avere più cattiveria nelle finalizzazione, anche oggi abbiamo creato tanto, ci andiamo sempre vicino».



Poi un commento anche su Younes, autore del raddoppio. «Amin è rientrato un girone fa ma non ha raggiunto ancora la migliore condizione, è normale non abbia ancora continuità», ha detto a Dazn. «Oggi ha mostrato le sue qualità, è formidabile nell’uno contro uno e deve fare quello, la prossima syagione sarà quella della consacrazione. I pali? Siamo quelli che ne prendono di più, non in questo campionato ma proprio nella storia del calcio», dice con un sorriso.«Siamo una società strutturata bene, qui i calciatori che guadagnano 10 milioni a stagione non possono arrivare, per quello investiamo su calciatori più giovani. Ma si può vincere lo stesso», ha aggiunto poi Ancelotti a Sky sul mercato. «Insigne? Spero recuperi per finire al meglio la stagione. Poi ci parleremo, se vorrà restare con noi sarò il primo ad essere felice. Il bilancio deve essere sano, non possiamo comprare quelli che guadagnano tanto, ma non abbiamo esigenza di vendere i nostri migliori».

