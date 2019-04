Napoli, la vigilia agitata di Ancelotti: «Insigne non gioca, va supportato»

Tempi difficili per conservare la concentrazione. Carlo Ancelotti tenta di fare il miracolo di mantenere vigile l'attenzione della squadra sulle cinque gare che ancora rimangono da disputare prima del rompete le righe. Ma l'impresa è ardua. L'allenatore pretende applicazione e sacrifici dai suoi giocatori, almeno fino a quando non saranno raggiunti definitivamente gli ultimi due obiettivi, la qualificazione alla Champions League e il secondo posto in classifica: «Dobbiamo chiudere questo momento negativo e focalizzarci sull’obiettivo secondo posto per raggiungerlo il più presto possibile. Vogliamo farlo con le nostre armi, facendo una bella partita domani e chiudendo questo momento negativo. Il secondo posto non era considerato da molti all’inizio della stagione, mi sembra di capire».



A Frosinone, però, il Napoli dovrà vincere senza Insigne e Allan: «Lorenzo non c'è, sente ancora fastidio al tendine dell’adduttore e si è allenato in maniera alternata questa settimana. È un problema che ha già da un po’, non è un problema serio ma non gli permette di allenarsi come vuole. Anche Allan ha un fastidio all’adduttore da sovraccarico, non ci sarà, ma abbiamo recuperato Albiol: non partirà dall’inizio ma s'è allenato bene».Guai a parlare di caso Insigne, però: «Lorenzo ha una sola strada per uscire da questo periodo, allenarsi, e lo sa molto bene. È dispiaciuto per quei fischi ma si guarda avanti, non c’è alcun caso Insigne, deve solo lavorare, impegnarsi, è un calciatore maturo. Peccato che non possa giocare domani, avrebbe dimostrato di aver capito la sua strada».Resta un'analisi positiva: «Questa squadra - spiega ancora Ancelotti - mi ha fatto vedere tante cose buone nella prima parte della stagione, nonostante i limiti della seconda parte ho conosciuto l’ambiente, i calciatori e la società e si va avanti con più fiducia. Vedo un gruppo forte, i limiti vanno limati nella prossima stagione con il lavoro, ma sono felice di essere qui. Ho trovato la società giusta per le mie idee e mi supportano alla grande. Vedo un ambiente un po' troppo negativo, si parla di fallimenti ma nessuno aveva detto a inizio anno che avremmo vinto scudetto o Champions. Siamo competitivi, l'unico rammarico è la Coppa Italia. La squadra deve correre di più per vincere? Non è vero, si dà una informazione sbagliata».Nessun problema di condizione fisica, dunque: «La nostra condizione fisica a livello statistico è buona. Perché c’è questa negatività? Si parla del mio salario, ma non è corretto correlarlo al rendimento della squadra. Io mi preoccupo se la mia società fa questa correlazione, ma fortunatamente non la fa. Per sapere quanto guadagno basta andare a vedere il contratto in Lega, non è vero che sono 36 milioni di euro lordi. Magari sono di più…». E ancora: «Ho tanti estimatori altrove, ma non c’è alcuna discussione da fare, sto benissimo al Napoli. C’è ancora più voglia di continuare qua e proseguire il lavoro iniziato. Ci sono tutte le condizioni per farmi stare bene e motivato qui, il resto sono chiacchiere».Ancora, sull'analisi della stagione: «La squadra è stata più o meno brillante, ma non credo sia dovuto al rendimento fisico. La partita con l’Arsenal è stata condizionata dalla gara d’andata, noi controlliamo sempre i dati fisici della squadra ma un calo non l’abbiamo registrato. Vero è che è calata la concentrazione, come con l’Atalanta: in questo momento ci pesa il fatto che siamo usciti dall’Europa League o il ritardo in campionato. A volte abbiamo denotato dei limiti di personalità, soprattutto nella gestione delle difficoltà che ci ha penalizzati molto. È un limite che va limato nella prossima stagione».«Il problema non è stato la Juventus, ma la nostra reazione alle difficoltà. Possiamo migliorare con l’arrivo di nuovi calciatori e soprattutto con il lavoro sul campo. Richiede un po’ di tempo ma credo si possa fare. Incatenarmi per il mercato? Non c’è alcuna esigenza di cessione per fare un mercato positivo, lo faremo secondo le nostre idee per rinforzarci al di là della cessione di alcuni calciatori. Ma se c’è qualcuno che vuole andar via non lo tratterremo».

