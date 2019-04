Napoli, mini contestazione dai tifosi: «Vogliamo di più», replica Mertens

Al termine del match vinto contro il Frosinone, il settore ospiti dello Stirpe si è fatto sentire dai calciatori del Napoli che andavano a ringraziare. «Vogliamo di più» il grido dei napoletani arrivati in Ciociaria nel lunch match domenicale, un invito a cui sembra aver risposto Dries Mertens autore del primo gol.



«Perché?» il labiale catturato dalle telecamere per l'attaccante belga, anche un po' stizzito nella sua reazione. Come confermato poi da Ancelotti in sala stampa. «Non ho capito quello che è successo al termine, ma ho visto che i calciatori erano un po' dispiaciuti quando sono rientrati nello spogliatoio. A questo gruppo non si può dire niente, non solo quest'anno ma negli ultimi anni hanno dato tutto quello che hanno».

