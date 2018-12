Napoli-Frosinone live dalle 15: il gran ritorno di Meret e Ghoulam

Tra il duello a distanza con la Juventus in campionato e la sfida decisiva di Champions ad Anfield contro il Liverpool, Carlo Ancelotti lascia a riposo diversi titolarissimi nell'anticipo del San Paolo contro il Frosinone.



LA PARTITA IN DIRETTA



NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 23 Hysaj, 26 Koulibaly, 13 Luperto, 31 Ghoulam; 11 Ounas, 5 Allan, 17 Hamsik, 20 Zielinski; 99 Milik, 24 Insigne.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 14 Mertens, 19 Maksimovic, 30 Rog, 42 Diawara, 34 Younes. All. Ancelotti.



FROSINONE (3-5-2)

57 Sportiello; 6 Goldaniga, 15 Ariaudo, 25 Capuano; 17 Zampano, 66 Chibsah, 8 Maiello, 24 Cassata, 33 Beghetto; 29 Campbell, 89 Pinamonti.

A disposizione: 22 Bardi, 2 Ghiglione, 3 Molinaro, 4 Vloet, 9 Ciofani, 10 Soddimo, 11 Perica, 19 Matarese, 23 Brighenti, 27 Salamon, 28 Ciano, 88 Crisetig. All. Longo.



ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA