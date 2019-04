Milik 2.0, la sfida di Arek per dire addio a un aprile da incubo

di Bruno Majorano

Uno come Arek Milik fa sempre comodo. Non solo perché è un attaccante forte fisicamente, è bravo nelle conclusioni da fuori e all'occorrenza segna anche di rapina. È per via di questo mix di qualità che Carlo Ancelotti ha fatto capire che il suo progetto ripartirà ancora dal polacco. «L'attaccante del prossimo anno è Arek Milik», così l'allenatore del Napoli ha spento sul nascere ogni possibile voce di mercato sulla punta che i tifosi potrebbero sognare. Non si scappa, allora. Perché il Napoli sarà ancora Arekcentrico. Ma d'altra parte non serviva certo un mago per capirlo. Quella chiacchierata che il polacco e Ancelotti si erano fatti durante il primo giorno di ritiro a Dimaro, era già la fotografia di un progetto chiarissimo.



E infatti Ancelotti non ha mai avuto dubbi sulle qualità di Milik. Lo ha messo al centro del suo villaggio e attorno gli ha costruito il resto dell'attacco. Alla lunga ha avuto ragione. Perché i numeri del polacco parlano da soli: 17 gol in campionato, 2 in Europa League e 1 in coppa Italia. Totale 20 centri, bottino niente male se non fosse per quello 0 rotondo alla voce gol in Champions. Da quel punto di vista, l'apporto di Milik è stato scarso, tanto più se si prende in considerazione l'errore last minute nella gara decisiva contro il Liverpool ad Anfield.



